Attacke in Regionalzug nach Schorndorf: Handfester Streit im Zug

1 Am Bahnhof in Schorndorf zog die Polizei den Angreifer aus dem Verkehr. Foto: Phillip Weingand

Ein Fahrgast in einem Regionalzug nach Schorndorf bittet einen anderen Passagier, ohne Lautsprecher zu telefonieren. Daraufhin kommt es zum Streit und einer Attacke, die nicht folgenlos bleibt.











Ein 39 Jahre alter Fahrgast eines Regionalzugs ist am Donnerstag von einem 46-Jährigen nach einem zunächst verbalen Streit in einem Zug in Richtung Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) körperlich attackiert und leicht verletzt worden. Die beiden Männer waren nach den Angaben der Polizei gegen 17.15 Uhr in einem Zug von Aalen in Richtung Schorndorf gefahren. Dabei hatte offenbar der 39-Jährige den 46 Jahre alten Mitpassagier angesprochen und ihn gebeten, leiser und nicht mit Lautsprecher zu telefonieren. Daraufhin kam es demnach zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Reisenden.