1 Der bei der Attacke getötete Junge soll in Marokko beigesetzt werden. (Archivbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Was genau bei der Gewalttat von Aschaffenburg geschah, war bisher nicht öffentlich im Details bekannt. Bayerns Innenminister Herrmann gibt nun Antworten.











Link kopiert



Aschaffenburg - Eine Woche nach der Bluttat in Aschaffenburg hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann weitere Details zum Tathergang veröffentlicht. So habe es der verdächtige Afghane offensichtlich gezielt auf eine Kindergartengruppe abgesehen, die am 22. Januar in einem Aschaffenburger Park unterwegs war.