Eine 34 Jahre alte Frau wurde in Ludwigsburg niedergestochen und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei vermutet eine Beziehungstat. Der 36 Jahre alte Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Wollte er seine frühere Lebensgefährtin töten?















Ein 36 Jahre alter Mann befindet sich seit Donnerstagnachmittag in Untersuchungshaft, nachdem er am Morgen versucht haben soll, seine 34 Jahre alte ehemalige Lebensgefährtin zu töten. Das teilt die Polizei mit. Den Erkenntnissen zufolge soll der 36-Jährige die Frau am Donnerstag gegen 7 Uhr in der Mendelssohnstraße in Ludwigsburg abgepasst und mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Anschließend soll der Tatverdächtige zu Fuß geflüchtet sein. Gegen 10 Uhr konnte der 36-Jährige im Zuge der Fahndung vorläufig festgenommen werden.

Die 34-jährige Frau wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern derzeit noch an, es dürfte sich jedoch um eine Beziehungstat gehandelt haben. Seit Donnerstagnachmittag sitzt der 36-Jährige wegen versuchten Totschlags in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.