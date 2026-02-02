Mit einem Schraubenzieher und mit Pfefferspray hat ein 46-jähriger Ludwigsburger im Juni vergangenen Jahres den Freund seiner Ehefrau attackiert. Jetzt wurde das Urteil gesprochen.
Für drei Jahre muss ein 46-jähriger Mann aus Ludwigsburg ins Gefängnis, weil er im Juni vergangenen Jahres aus Eifersucht den Geliebten seiner Ehefrau mit einem Schraubenzieher und Pfefferspray angegriffen hat. Zu diesem Urteil ist die 19. Große Strafkammer des Landgerichts Stuttgart nach fünftägiger Verhandlung gekommen.