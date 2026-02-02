Mit einem Schraubenzieher und mit Pfefferspray hat ein 46-jähriger Ludwigsburger im Juni vergangenen Jahres den Freund seiner Ehefrau attackiert. Jetzt wurde das Urteil gesprochen.

Für drei Jahre muss ein 46-jähriger Mann aus Ludwigsburg ins Gefängnis, weil er im Juni vergangenen Jahres aus Eifersucht den Geliebten seiner Ehefrau mit einem Schraubenzieher und Pfefferspray angegriffen hat. Zu diesem Urteil ist die 19. Große Strafkammer des Landgerichts Stuttgart nach fünftägiger Verhandlung gekommen.

Den ursprünglich in der Anklage erhobenen Vorwurf des versuchten Totschlags sahen die Richter nicht als erwiesen an, da der Angeklagte von diesem Vorhaben freiwillig zurückgetreten sei. Mit dem Urteil lag das Gericht nur knapp unter dem Schlussantrag der Staatsanwaltschaft, die drei Jahre und drei Monate Haft gefordert hatte. Die Verteidigung hatte auf eine zweijährige Bewährungsstrafe plädiert.

Nebenbuhler sollte zur Rede gestellt werden

Die Kammer sah es nicht zuletzt aufgrund seines Geständnisses als erwiesen an, dass der Angeklagte im vergangenen Juni bemerkt hatte, dass seine Frau seit drei Monaten eine Affäre hatte, da er beim Stöbern in ihrem Handy auf intime Nachrichten gestoßen war. „Es hatte zuvor schon Anzeichen gegeben, dass er und seine Frau, mit der er seit 22 Jahren verheiratet war, sich entfremdet hatten“, erklärte der vorsitzende Richter Norbert Winkelmann.

Der 46-Jährige habe zunächst versucht, den Nebenbuhler mit einer fingierten Nachricht, die er vom Handy seiner Frau verschickte, zu sich in die Wohnung zu locken, worauf dieser jedoch nicht hereingefallen sei. Nachdem sich bei ihm als „gehörntem Ehemann“ nach mehreren Tagen Unmut angestaut hatte, beschloss er, seinen Nebenbuhler zur Rede zu stellen.

Kontrahent zunächst Pfefferspray ins Gesicht gesprüht

Daher sei er zusammen mit seinem Sohn, der als Fahrer und Dolmetscher fungieren sollte, zur Wohnung des Rivalen nach Freiberg gefahren. Beide seien ausgestiegen und hätten den Mann aufgefordert, sich zu ihnen ins Auto zu setzen. Das habe dieser abgelehnt und erklärt, er sei nur zu einem Gespräch auf offener Straße bereit. Als der Kontrahent dann noch sein Handy zückte und mit der Polizei drohte, griff der Angeklagte zu einem Pfefferspray, das er in der Seitentasche des Autos gefunden hatte, und sprühte dem Kontrahenten damit ins Gesicht, wobei er rief: „Warum fickst du meine Frau?“. Der solchermaßen Attackierte entfernte sich schimpfend, stolperte dabei jedoch über eine Bordsteinkante und fiel in eine Gartenhecke.

Richter sahen abstrakte Lebensgefahr für das Opfer

Daraufhin ergriff der Angeklagte einen Schraubenzieher, den er ebenfalls im Auto seines Sohnes gefunden hatte, und stach sechsmal auf Oberkörper, Hals und Gesicht des Rivalen ein. „Dabei nahm er tödliche Verletzungen seines Opfers in Kauf“, führte Winkelmann weiter aus. Der körperlich überlegene Nebenbuhler bekam jedoch die Handgelenke des 46-Jährigen zu fassen und erlitt deshalb nur oberflächliche Stich- und Schnittverletzungen an Brust, Hals, Kopf und einer Hand. Als zwei Anwohner die Szenerie bemerkten und drohten, die Polizei zu rufen, und der Attackierte sich überdies aus der Hecke befreit hatte, ließ der Angeklagte von ihm ab und floh nach Hause, wo er von einer Polizeistreife festgenommen wurde.

Positiv rechneten die Richter dem eifersüchtigen Ehemann an, dass er keine Vorstrafen habe, sich früh zu der Tat bekannt hatte und das Opfer die Tat als seine „moralische Strafe“ angesehen hatte. Negativ fiel jedoch ins Gewicht, dass der 46-Jährige seinen Nebenbuhler durch die Stiche im sensiblen Halsbereich in abstrakte Lebensgefahr gebracht hatte und sich die Tat auf offener Straße und damit in einem „öffentlichkeitswirksamen Bereich“ abgespielt hatte.