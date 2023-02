1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: Phillip Weinga/d

Die Polizei in Fellbach sucht nach Zeugen einer handfesten Auseinandersetzung, die sich am Dienstag auf einem Kundenparkplatz an der Stuttgarter Straße ereignet hat. Ein 53-jähriger Mann hatte den Parkplatz eines Einkaufszentrums gegen 20.15 Uhr mit seinem Fahrzeug verlassen wollen, als sich ihm bei der Ausfahrt aus dem Gelände drei Männer in den Weg stellten. Wie die Polizei mitteilt, habe der Autofahrer gestoppt und sei ausgestiegen. Er sei dann von den Männern festgehalten und geschlagen worden. Hierbei wurde der 53-Jährige auch mit einem Gegenstand am Kopf verletzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter der Telefonnummer 07 11/577 20 entgegengenommen werden.