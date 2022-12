1 Die Polizei hat eine Sofortfahndung nach dem Verdächtigen eingeleitet, konnte ihn aber nicht schnappen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Erst am Montag haben drei Männer in Ludwigsburg einem Taxifahrer die Uhr vom Handgelenk gerissen und ihn mit Tritten traktiert. Nun ist ein Kollege Opfer eines brutalen Übergriffs in Benningen geworden: Der 62-Jährige wurde von einem Fahrgast in der Nacht zu Mittwoch gegen 3.30 Uhr zusammengeschlagen, wobei er schwere Verletzungen erlitt. „Einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten scheint es aber nicht zu geben“, so Polizeisprecherin Victoria Zahler.

Unvermittelt angegriffen

Der Verdächtige im aktuellen Fall war laut Polizei in der Stuttgarter Innenstadt in das Taxi gestiegen, von wo aus ihn der 62-Jährige in die Beihinger Straße kurz vor dem Ortseingang von Benningen chauffierte. Als es dann um die Bezahlung ging, eskalierte die Situation allerdings und der Passagier ging unvermittelt in den Angriffsmodus über. Er setzte Reizstoff ein und brachte den 62-Jährigen mit Fausthieben zu Boden. Zudem würgte er ihn. Anschließend fuhr der Schläger mit dem Taxi kurz vom Tatort weg, kehrte jedoch wieder mitsamt dem Fahrzeug zurück, stellte es ab und flüchtete zu Fuß – ohne irgendetwas gestohlen zu haben. Insofern hat die Polizei auch keinen Anhaltspunkt, was den Mann letztlich dazu gebracht hat, auf den Taxifahrer loszugehen.

Autofahrer ignorieren den Verletzten

Das Opfer schleppte sich jedenfalls nach der Attacke bis zur Landesstraße zwischen Freiberg-Beihingen und Benningen und versuchte erfolglos, vorbeifahrende Autofahrer auf sich aufmerksam zu machen. Schließlich verständigte er seinen Chef per Handy. Über das Taxiunternehmen wurde die Polizei alarmiert, die den Flüchtigen aber nicht schnappen konnte, obwohl nach diesem sogar per Hubschrauber gefahndet wurde.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann mit dunklem Haar und dunklem Teint gehandelt haben. Er trug zudem einen Bart. Zeugen können sich unter 08 00 / 1 10 02 25 bei der Kripo melden.