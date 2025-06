1 Ein Mann hat in einem Supermarkt einen Kunden mit angegriffen und verletzt. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa

Ein Kunde kauft sich in dem Markt Messer und Schere. Dann geht er auf einen anderen Mann los. Der wird schwer verletzt. Es gibt viele Fragen.











Berlin - Ein Mann hat in einem Supermarkt in Berlin-Lichtenberg einen Kunden mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Nach Polizeiangaben soll der 40-Jährige das Messer und eine Schere vor der Tat am Samstagabend in dem Geschäft gekauft haben. Nach der Tat floh der Mann. Polizisten nahmen ihn aber wenig später in der Nähe fest.