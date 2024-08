1 Auf dem Weg zum Haftrichter: Der Tatverdächtige von Solingen ist in Karlsruhe gelandet. Foto: Uli Deck/dpa

Karlsruhe - Der Tatverdächtige im Fall des Solinger Messeranschlags ist in Karlsruhe, um einem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof (BGH) vorgeführt zu werden. Dieser muss entscheiden, ob der Mann unter anderem wegen möglicher Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und Mordes in Untersuchungshaft kommt.