Attacke auf Weihnachtsmarkt: Tatverdächtiger von Magdeburg kommt in Untersuchungshaft

1 Die Polizei informiert über ihren Ermittlungsergebnissen zum Angriff auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt Foto: Christoph Soeder/dpa

Nach der tödlichen Fahrt eines Autos über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat ein Richter Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen. Er soll als Einzeltäter agiert haben.











Link kopiert



Magdeburg - Nach der tödlichen Fahrt mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist Haftbefehl gegen den festgenommenen Tatverdächtigen erlassen worden. Der 50-Jährige müsse wegen des Vorwurfs fünffachen Mordes, mehrfach versuchten Mordes und mehrfacher gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen in Magdeburg mit. Der Verdächtige war am Samstagabend einem Haftrichter vorgeführt worden.