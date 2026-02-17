Attacke auf offener Straße: Messerangriff in Sydney – ein Toter, zwei Schwerverletzte

Panik im Westen Sydneys: Ein Mann attackiert mehrere Menschen mit einem Messer. Eine Person stirbt, zwei werden schwer verletzt. Was steckt hinter der Tat?
Sydney - In Australiens Metropole Sydney hat ein Mann auf offener Straße mehrere Menschen mit einem Messer attackiert. Eine Person erlag noch am Tatort ihren schweren Verletzungen, zwei weitere wurden in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Tat ereignete sich am Morgen (Ortszeit) im Vorort Merrylands im Westen der Stadt in einer stark frequentierten Fußgängerzone.