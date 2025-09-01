Attacke auf Kollegen in Ludwigsburg: Mit Stahlsprieß zugeschlagen – knapp drei Jahre Haft

Das Landgericht Stuttgart verurteilt einen 42-jährigen Bauarbeiter aus Ludwigsburg wegen gefährlicher Körperverletzung. Den Vorwurf des versuchten Mordes sieht es nicht als erwiesen an.
Als der Vorsitzende Richter Norbert Winkelmann das Strafmaß verkündet, rutscht dem Angeklagten ein „Oh, oh“ aus dem Mund, dann schlägt er die Hände vor sein Gesicht. Die Hoffnung auf eine Bewährungsstrafe, die Verteidiger Marc Jüdt in seinem Schlussplädoyer für den 42-Jährigen noch vehement gefordert hatte, erfüllte sich nicht. Die 19. Große Strafkammer verurteilte den Hilfsarbeiter nach einem mehr als drei Monate langen Prozess zu zwei Jahren und neun Monaten Haft wegen gefährlicher Körperverletzung an einem Arbeitskollegen, sah aber den von der Staatsanwaltschaft bis zum Schluss aufrechterhaltenen Vorwurf des versuchten Mordes nicht als erwiesen an.