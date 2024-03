Attacke auf ICE: Unbekannte werfen Steine auf fahrenden ICE - Ermittlungen laufen

1 Die mutmaßliche Attacke hatte zwischen Mannheim Handelshafen und Mannheim Neckarstadt stattgefunden. Foto: dpa/Paul Zinken

Unbekannte haben in Mannheim Steine auf einen fahrenden ICE geworfen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.











Link kopiert



Unbekannte haben in Mannheim Steine auf einen fahrenden ICE geschmissen. Drei Fenster seien dadurch gesplittert, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag mitteilte. Im Zug wurde niemand verletzt. Es werde nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt, hieß es. Die Höhe des Schadens stand bislang nicht fest.