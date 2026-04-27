Attacke auf Elbit Systems: Wer hinter dem Angriff auf den Rüstungskonzern in Ulm steckt

Fünf Pro-Palästina-Aktivisten stehen in Stammheim vor Gericht. Ihnen drohen mehrjährige Haftstrafen. Es geht um den Einbruch in eine Rüstungsfabrik.
Gut fünf Monate nach dem Angriff auf ein israelisches Rüstungsunternehmen in Ulm stehen fünf Menschen vor Gericht. Sie sollen im vergangenen September nachts in die Firma eingebrochen sein und dort Inventar in hohem Wert zerstört haben. Die Attacke hatte viel Aufmerksamkeit und Empörung ausgelöst. Zum Prozessauftakt am Montag (9.00 Uhr) im streng gesicherten Justizgebäude in Stuttgart-Stammheim werden zahlreiche Journalisten und Besucher erwartet.