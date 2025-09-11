Attacke auf Elbit Systems in Ulm: Staatsschutz ermittelt nach Angriff auf Rüstungsunternehmen

Nach einer Attacke auf ein Rüstungsunternehmen in Ulm ermittelt der Staatsschutz. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart prüft Hinweise auf einen extremistischen Hintergrund.
Nach einer Attacke mit Farbbeuteln und Rauchbomben auf ein Rüstungsunternehmen in Ulm hat der Staatsschutz die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Es gebe Hinweise für einen extremistischen Tathintergrund, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag mit. In diesem Zusammenhang werde geprüft, ob die Verdächtigen eine kriminelle Vereinigung gebildet hätten.