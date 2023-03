1 Polizeibeamte kontrollieren am Mittwoch am Stuttgarter Hauptbahnhof eine 56-Jährige, die durch aggressives Verhalten aufgefallen war. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Am Mittwoch kommt es am Stuttgarter Hauptbahnhof zu einem Angriff auf eine Mitarbeiterin der Toilettenanlagen. Mitarbeiter der DB-Sicherheit müssen eingreifen. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen die 56-jährige Angreiferin.









Am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte ist es am Mittwochnachmittag zu einem körperlichen Angriff auf eine Mitarbeiterin der Toilettenanlagen gekommen. Wie die Polizei berichtet, soll eine 56-Jährige gegen 17.50 Uhr zunächst versucht haben, die am Bahnsteig eins gelegenen Toilettenanlage des Hauptbahnhofes zu betreten, wohl ohne hierbei den erforderlichen Preis zu bezahlen.

Da die Frau zudem offenbar lautstark um sich schrie, soll die Mitarbeiterin sie auf ihr Verhalten angesprochen haben. Die Frau reagierte darauf offenbar umgehend aggressiv und soll auch nach Mitarbeiterin geschlagen haben. Die 31-Jährige flüchtete daraufhin in das Reisezentrum der Bahn.

Verdacht der Körperverletzung: Bundespolizei ermittelt

Als die 56-Jährige sie offenbar auch dort attackierte, schritten zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit ein und trennten die beiden Frauen. Schließlich traf eine Streife der Bundespolizei die 56-Jährige am Bahnsteig an und unterzog diese einer Kontrolle.

Gegenüber den Beamten verhielt sich die Beschuldigte ebenfalls verbal aggressiv, folgte jedoch deren Anweisungen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen gegen die Frau wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen.