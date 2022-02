Stadtgebiet Stuttgart Autofahrer liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein 22-jähriger Autofahrer erblickt am Sonntagmorgen eine Polizeistreife in Stuttgart-Mitte und setzt zur Flucht an. Es entwickelt sich eine wilde Verfolgungsjagd. Schließlich können Polizisten den Mann dingfest machen. Die Polizei sucht Zeugen und Gefährdete.