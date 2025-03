Attacke am Hauptbahnhof Stuttgart: Mann schlägt Fahrgast und Polizistin ins Gesicht

1 Eine 24-jährige Polizistin wurde in der Klett-Passage geschlagen, aber offenbar nicht verletzt. Foto: dpa/Marijan Murat

Ein 43-Jähriger soll in einer S-Bahn Reisende bedroht und einen 28-Jährigen angegriffen haben. Als eine Streife den Tatverdächtigen wenig später kontrollieren will, setzt er sich zu Wehr.











Ein 43 Jahre alter Mann hat am Freitagabend in der Arnulf-Klett-Passage am Stuttgarter Hauptbahnhof offenbar eine Bundespolizistin attackiert. Er wurde gegen 21 Uhr kontrolliert, weil er zuvor in einer S-Bahn der Linie 3 mehrere Fahrgäste beleidigt und bedroht haben soll. Außerdem soll der Tatverdächtige in dem Zug, der aus Richtung Feuersee stadteinwärts unterwegs war, mit einem 28 Jahre alten Mann aneinandergeraten sein und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.