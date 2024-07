Wann spielt Zverev?

1 In der Qualifikationsrunde gibt der deutsche Teamchef Michale Kohlmann (rechts) Zverev gute Wünsche mit ins Spiel. Foto: dpa/Harald Tittel

Wimbledon ist vorbei, das nächste Tennis-Turnier läuft jedoch schon. Seit dem 15. Juli findet das vierte deutsche ATP-Turnier in Hamburg statt – Heimspiel für Alexander Zverev. Wann ist sein nächstes Match?











Beim ATP-Turnier in Hamburg erreichte in den vier angesetzten Auftaktbegegnungen mit einheimischen Spielern nur der Nürnberger Maximilian Marterer das Achtelfinale. Das ATP-Turnier ist das einzige weltweite Tennisturnier für Herren, die von der 1990 gegründeten „Association of Tennis Professionals“ organisiert wird und das frühere duale Grand-Prix-Turnier ersetzt.