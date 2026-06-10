Struff muss lange auf seinen zweiten Auftritt beim diesjährigen Rasenturnier in Stuttgart warten. Als es nach der Regenpause endlich weitergeht, läuft es nicht, wie erhofft.
Nach einer rund vierstündigen Regenpause hat Tennisprofi Jan-Lennard Struff beim Rasenturnier in Stuttgart eine Überraschung verpasst und ist als letzter deutscher Teilnehmer im Achtelfinale ausgeschieden. Der Sauerländer konnte seinen Coup von den French Open nicht wiederholen und zog gegen den kasachischen Weltranglisten-Elften Alexander Bublik mit 6:7 (3:7), 6:3, 2:6 den Kürzeren.