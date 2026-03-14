Alexander Zverev scheitert im Halbfinale von Indian Wells erneut an Jannik Sinner und verpasst das Finale. Damit verlängert sich eine bittere Serie.
Indian Wells - Wimbledonsieger Jannik Sinner war für Alexander Zverev mal wieder eine Nummer zu groß. Der deutsche Tennisstar verlor beim Masters-Turnier in Indian Wells im Halbfinale gegen den Italiener mit 2:6, 4:6 und kassierte damit die sechste Niederlage in Serie gegen Sinner. Zuletzt hatte Zverev den Südtiroler 2023 im Achtelfinale der US Open bezwingen können.