ATP-Turnier auf dem Weissenhof: Zverev-Konkurrent Fritz startet erfolgreich ins Turnier in Stuttgart

Zverev-Konkurrent Fritz startet erfolgreich ins Turnier in Stuttgart

1 Taylor Fritz steht beim Tennisturnier in Stuttgart im Viertelfinale Foto: dpa/Marijan Murat

Erst am Donnerstag beginnt das Tennisturnier in Stuttgart auch für den deutschen Spitzenspieler Alexander Zverev. Sein vermeintlich größter Konkurrent bleibt im Rennen.











Mitfavorit Taylor Fritz steht beim Tennisturnier in Stuttgart im Viertelfinale. Der amerikanische Top-Ten-Spieler setzte sich mit 6:3, 7:6 (8:6) gegen den Franzosen Quentin Halys durch und löste damit nach einem Freilos seine Auftaktaufgabe. In der Runde der besten Acht des Rasenevents bekommt es Fritz nun mit dem Ungarn Marton Fucsovics zu tun, der in der ersten Runde den Karlsruher Yannick Hanfmann besiegt hatte.