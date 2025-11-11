Alexander Zverev trifft im zweiten Gruppenspiel der ATP Finals auf den Titelverteidiger und Topfavoriten. Formal spielt der Dritte gegen den Zweiten der Tennis-Welt - doch es klafft eine große Lücke.
Turin - Nach dem erlösenden Start-Sieg und zwei Tagen Regenerationspause wartet auf Tennisstar Alexander Zverev beim Turnier der Besten die ultimative Herausforderung. Gegner Jannik Sinner ist in absoluter Topform, durch den Wettstreit um die Nummer 1 der Welt mit Carlos Alcaraz zusätzlich motiviert und genießt in Turin auch noch Heimvorteil. Eine größere Aufgabe auf Hartplatz gibt es aktuell im Welttennis nicht.