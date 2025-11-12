Alexander Zverev liefert Jannik Sinner bei den ATP Finals einen harten Kampf. In den entscheidenden Momenten ist der Topfavorit aber etwas besser. Jetzt kommt es zu einem echten Gruppenfinale.
Turin - Lange auf Augenhöhe mit dem Überflieger - aber ohne das Quäntchen Glück: Alexander Zverev hat das Kräftemessen mit Italiens Tennisstar Jannik Sinner verloren und den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale der ATP Finals verpasst. Der 28-Jährige musste sich in Turin dem Titelverteidiger und Topfavoriten trotz einer guten Leistung mit 4:6, 3:6 geschlagen geben.