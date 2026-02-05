Atomwaffen-Abrüstungsvertrag: Letztes Abrüstungsabkommen zwischen Russland und den USA ausgelaufen

Der letzte Atomwaffen-Abrüstungsvertrag zwischen den USA und Russland ist ausgelaufen. Moskau will sich nicht mehr an Beschränkungen seines Arsenals gebunden fühlen.
Das Ende eines Zeitalters: Der letzte Atomwaffen-Abrüstungsvertrag zwischen den USA und Russland, das „New Start“-Abkommen, ist am Donnerstag ausgelaufen. Es sei „ein schwerwiegender Moment für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit“, erklärte UN-Generalsekretär António Guterres und rief Moskau und Washington auf, sich „unverzüglich“ auf einen „Nachfolgevertrag“ zu einigen. Moskau erklärte, sich nicht mehr an Beschränkungen seines Atomwaffenarsenals gebunden zu fühlen. Washington forderte eine Beteiligung Chinas an einem zukünftigen Abkommen.