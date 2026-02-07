Atomprogramm: Trump lobt Gespräche mit dem Iran – weitere Verhandlungsrunde angekündigt

Nach den Gesprächen über das iranische Atomprogramm im Oman haben sich die USA und der Iran positiv über den Verhandlungslauf bislang geäußert und eine baldige Fortsetzung angekündigt.
Nach den Gesprächen über das iranische Atomprogramm im Oman haben sich die USA und der Iran positiv über den bisherigen Verhandlungslauf geäußert und eine baldige Fortsetzung angekündigt. US-Präsident Donald Trump nannte die am Freitag unter Vermittlung des Oman indirekt geführten Gespräche "sehr gut" und kündigte für "Anfang der kommenden Woche" eine nächste Verhandlungsrunde an. Irans Außenminister Abbas Araghtschi unterstrich die Bereitschaft Teherans zum raschen Abschluss eines Atomabkommens.