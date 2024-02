Atomprogramm in Nahost: Hat der Iran alle Teile für eine Bombe beisammen?

1 Dieses von der offiziellen Webseite des Büros der iranischen Präsidentschaft veröffentlichte Foto zeigt den iranischen Präsidenten Hassan Ruhani (2.v.r) mit dem damaligen Leiter der Atomenergie-Organisation des Iran Ali Akbar Salehi (l) während des Besuchs einer Ausstellung über Irans damaligen neuen nuklearen Erkenntnissen. Foto: AFP/HO

Der Gaza-Krieg bietet dem Iran die Gelegenheit, ungestört an Atombomben zu bauen. Inspekteure der Atomenergiebehörde rufen das Regime in Teheran zu mehr Transparenz auf.











Während die Welt auf Gaza schaut, treibt der Iran sein Atomprogramm ohne wirksame internationale Kontrollen voran. Rafael Grossi, der Leiter der Atomenergiebehörde IAEA, wirft den iranischen Behörden einen Mangel an Transparenz vor. „Lasst uns sehen, was ihr habt“, sagte Grossi jetzt an die iranische Führung gerichtet. Ein ehemaliger Chef des iranischen Atomprogramms schreckte Grossi und andere Fachleute mit der Bemerkung auf, das Regime in Teheran habe alle Teile für eine Atombombe beisammen und müsse sie nur noch zusammensetzen. Ob das stimmt und ob der Iran die Bombe wirklich will, ist umstritten.