Atomprogramm: IAEA besorgt über wachsende Uran-Bestände im Iran

1 IAEA-Chef Grossi hat keine guten Nachrichten zum iranischen Atomprogramm. (Archivfoto) Foto: Roland Schlager/APA/dpa

Der Iran ist derzeit vor allem wegen seiner Rolle im Nahostkonflikt in den Schlagzeilen. Weniger Beachtung findet sein Atomprogramm. Die IAEA hat in ihrem jüngsten Bericht nichts Positives zu melden.











Link kopiert



Wien - In der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) wächst die Sorge über das iranische Atomprogramm. Grund dafür ist die laufende Zunahme an hoch angereichertem Uran, wie IAEA-Chef Rafael Grossi in einem Bericht erklärte. Der Bestand dieses fast waffentauglichen Materials hat sich zwischen Mai und August demnach um rund 23 Kilogramm auf knapp 165 Kilogramm erhöht.