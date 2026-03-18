Atomkraftwerke: Verantwortungsloses Pokerspiel

Entscheidungen, die aus dem Affekt heraus getroffen werden, sind nicht immer die besten. Dass die damalige Kanzlerin Angela Merkel unmittelbar nach der Katastrophe im japanischen Fukushima ihren vorherigen Atom-Kurs nicht nur zu den Akten legte, sondern gar ins Gegenteil wendete, scheint demnach eine Affekt-Entscheidung gewesen zu sein, damals, vor 15 Jahren. Das suggerieren aktuell jedenfalls all die Stimmen, die nun von einem Re-Start der Kernenergie schwärmen. Die Kernkraft-Lobby erlebt einen neuen Frühling, und sie ist breit aufgestellt. Von der AfD über Markus Söder bis hin zur EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen wird das Loblied auf die Kernkraft gesungen.

Unsere Empfehlung für Sie Museum der Alltagskultur In Waldenbuch lagert das nukleare Erbe Das Museum der Alltagskultur in Waldenbuch sammelt profane Dinge. Nun ist ein neuer Sammlungsbereich hinzugekommen: das nukleare Erbe. Wobei die Befürworter von Gas oder erneuerbarer Energie in Sachen Eigenwerbung in nichts hinterher stehen. Zahlen, Daten und Fakten bieten sie alle, um ihre Art der Energieversorgung als die beste, die wirtschaftlichste, die einzig wahre zu preisen – und eine gewisse Kreativität bei der Präsentation von Argumenten gehört zum Handwerk. Deshalb ist bei vielen dieser vermeintlichen Zahlen, Daten und Fakten Vorsicht geboten. Wenn nun allerdings von der Leyen von der Kernkraft als einer zuverlässigen, bezahlbaren und emissionsarmen Energiequelle schwärmt, ist das schon ein besonder starkes Stück an Realitätsverweigerung. Allenfalls die Sache mit den Emissionen kann man gelten lassen, und auch das nur mit Einschränkungen.

Vorsicht bei angeblichen Fakten

Angela Merkel hat bei der Atomkraft einen Schwenk hingelegt. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Man braucht sich nicht unbedingt in Zahlen, Daten und Fakten zu verlieren. Man muss auch nicht ausrechnen, wie viel staatliche Subvention notwendig sind, um die Kilowattstunde Kernenergie bezahlbar zu machen. Man muss nicht darüber streiten, wer im Trend ist, und ob auf der Welt gerade mehr Atommeiler gebaut, geplant oder gesprengt werden. Es genügt allein zu schauen, wie hierzulande jedes Windrad eine Bürgerinitiative zur Folge hat, wie jede Stromleitung Proteste auslöst – und schon lässt sich erahnen, welche eine gesellschaftspolitische Sprengkraft der Bau eines neuen Kernreaktors haben würde. Das scheinen Teile der Politik aber auszublenden.

Abfall nicht mehr ins Meer kippen

Ebenso werden zwei weitere Bereiche ausgeblendet, die untrennbar mit der Kernenergie verflochten sind. Da ist zum einen der radioaktive Abfall. Die Erkenntnis, dass dieser nicht einfach ins Meer gekippt werden kann (was viele so genannte Experten zu Beginn des Atomzeitalters als probates Mittel betrachteten), hat sich inzwischen durchgesetzt. Die Frage, wie die strahlende Fracht sicher entsorgt werden kann, ist indes weiter offen. Die Atom-Müllberge sind gewachsen, nicht aber die Erkenntnisse, wie ihnen zu begegnen sei. Was bleibt, ist eine Hypothek in nicht bezifferbarer Höhe. Atomkraft ist ein verantwortungsloses Pokerspiel um die Zukunft künftiger Generationen.

Geringe Gefahr, gewaltige Wirkung

Zum anderen, und das ist noch gewichtiger, ist da die Unfallgefahr. Zugegeben, ein Super-Gau, ein Unfall also, der größer ist als der größte angenommene Unfall, ist selten. Aber Tschernobyl und Fukushima sind Namen, die eben genau dafür stehen. Geschehen Unglücke vergleichbaren Ausmaßes in dicht besiedelten Ländern wie Deutschland oder nahe an Millionenstädten wie New York, Busan oder Taipeh, dann ist die Zahl der potenziellen Opfer um ein Vielfaches höher. Zugegeben: Diese Erkenntnisse sind nicht neu, aber zutreffend. Hingegen ist das Risiko, das von der Atomkraft ausgeht, offenbar aus dem Blick geraten. Menschen neigen dazu, Gefahren zu ignorieren, wenn längere Zeit alles gut geht.

Für Merkels Entscheidung aber gilt: Sie mag damals situativ getroffen worden sein – richtig ist sie immer noch. Es gibt keinen Grund, von ihr abzuweichen.