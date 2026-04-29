Im April 1986 kommt es im Atomkraftwerk Tschernobyl zum Super-Gau. 2025 beschädigt eine russische Drohne eine Schutzhülle über dem Unglücksreaktor. Die Reparatur wird teuer, die USA helfen.
Kiew - Die USA wollen nach Angaben aus Kiew 100 Millionen Dollar zur Reparatur der Sicherheitshülle über dem Unglücksreaktor des vor rund 40 Jahren havarierten Atomkraftwerks Tschernobyl beitragen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb in sozialen Medien von einem wichtigen Schritt der Unterstützung seitens der USA und dankte dem Land.