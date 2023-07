1 Das Atomkraftwerk Bugey zählt zum Kraftwerkspark des französischen Konzerns EDF. Foto: Imago/Thomas Rathay

Der französische Staat muss Électricité de France (EDF) aus einer katastrophalen Finanzlage retten. Ein Grund für die Misere sind dessen Atomreaktoren.









„Ich glaube zutiefst an die Zukunft der EDF“, beteuerte der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Donnerstag. Dem nationalen Stromkonzern geht es schlecht, so schlecht wie noch nie. Am Vortag hatte die Regierung in Paris seine Verstaatlichung zu 100 Prozent (heute 83,9 Prozent) verkündet. „Angesichts von Krieg und kolossalen Herausforderungen müssen wir unsere energetische Souveränität garantieren“, erklärte Premierministerin Élisabeth Borne zur Begründung.