Atomenergie im All: Wettlauf zum Mond: Nasa plant Reaktor

Die Nasa überrascht einem Bericht zufolge mit dem ambitionierten Ziel, bis 2030 einen Reaktor auf den Erdtrabanten zu bauen. Ist das überhaupt möglich? Und was planen andere Länder?
Moskau/Peking/Houston - Ein Atomreaktor auf dem Mond bis 2030? Die US-Raumfahrtbehörde Nasa plant einem Bericht der US-Nachrichtenseite "Politico" zufolge den Bau eines solchen Reaktors auf der Oberfläche des Erdtrabanten. Die Pläne wurden offiziell weder bestätigt noch dementiert. Doch wie wahrscheinlich ist das in nur fünf Jahren?