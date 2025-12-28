Athletin aus Stuttgart: Helena Engels boxt erst seit einem Jahr – und ist schon Deutsche Meisterin

Obwohl sie erst seit 2024 im Ring steht, hat Helena Engels bei der deutschen Meisterschaft Gold geholt. Die Stuttgarter Athletin über ihren Weg zum Boxen und ihre nächsten Ziele.
Wie lange dauert es, sich in einem neuen Sport bis zur Deutschen Meisterin hochzuarbeiten? Im Fall von Helena Engels lautet die Antwort: nur gut ein Jahr. Erst im Herbst 2024 fand die 23-Jährige den Weg in den Boxsport. Kaum mehr als zwölf Monate später hat sich die Athletin des VfK Germania Stuttgart nun bei der Elite den nationalen Titel gesichert. In der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm der Frauen schaffte sie es beim Finalwettbewerb in Saarbrücken auf die oberste Stufe des Treppchens.