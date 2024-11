Die Taxifahrer in Griechenland haben nicht den besten Ruf. Sie zocken vor allem ausländische Touristen oft gnadenlos ab. Einer aus der zweifelhaften Zunft schaffte es jetzt mit seiner Dreistigkeit sogar in die Abendnachrichten des Fernsehens.

Die Taxifahrt vom Athener Flughafen nach Piräus kostet normalerweise um die 55 Euro. Am 1. November verlangte ein Taxifahrer von einem ausländischen Touristen für die Fahrt 160 Euro. Der Ausländer kannte sich in Athen nicht aus und sprach die Landessprache nicht – das perfekte Opfer für einen „Hai“. So nennen Einheimische die Taxifahrer am Athener Flughafen.

Lesen Sie auch

Der Fahrgast wollte mit Karte zahlen, aber der Fahrer verweigerte das und bestand auf Barzahlung. Er hatte kein Kartenlesegerät dabei – obwohl er gesetzlich dazu verpflichtet ist. Immerhin gelang es dem Touristen, den Taxifahrer auf Englisch um die Ausstellung einer Quittung zu bitten.

Das ist kein Einzelfall

Der Beleg war jetzt in den Abendnachrichten von Mega-TV zu sehen, einem der größten Fernsehsender Griechenlands. Es ist nicht die gesetzlich vorgeschriebene Quittung, sondern ein vorgedruckter Reservierungsbeleg. In der Spalte „Fahrgast“ hat der Fahrer handschriftlich eingetragen „Dummer M.“ Das M dürfte für malakas stehen, eines der gebräuchlichsten, aber auch ekelhaftesten griechischen Schimpfwörter überhaupt. Es bedeutet so viel wie „Wichser“.

Statt der eigenen Unterschrift trug der Fahrer auf der Quittung ein: „Danke, dass Du so blöd bist!“ Dem Urlauber kam der Fahrpreis zu hoch und der Zettel mit den griechischen Schriftzeichen merkwürdig vor. Er postete die angebliche Quittung auf dem Netzwerk Reddit. Schnell erfuhr er von anderen Usern, dass ihn der Taxifahrer nicht nur abgezockt, sondern auch noch ordentlich verhöhnt hatte.

Der Betrug ist kein Einzelfall. Vor allem an Athener Flughafen lauern Taxifahrer auf ortsunkundige Fahrgäste. Nicht selten knöpfen sie ihnen das Doppelte oder Dreifache des regulären Fahrpreises ab. Manche manipulieren die Taxiuhr, andere fahren auch tagsüber zum teuren Nachttarif.

Viele Einheimische raten ausländischen Besuchern deshalb, die Taxis am Flughafen ganz zu meiden. Der Airport ist mit Buslinien, der S- und U-Bahn gut ans Athener Stadtzentrum und an den Hafen von Piräus angebunden.