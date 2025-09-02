Beate Blankenhorn aus Bondorf ist eine profilierte Kunstmalerin im Kreis Böblingen. Sie malt mit Farben, die man nicht sieht und braucht Eier von freilaufenden Hühnern.
Etwas Magisches und manchmal Irritierendes liegt in den Bildern von Beate Blankenhorn, die jüngst mit einem Zyklus zum großen Bauernkrieg in Herrenberg zu sehen war. Sie malte den Maler Jerg Ratgeb, wie er den Herrenberger Altar malt, umschwirrt und geleitet von mystischen Tieren, Vögeln, Eichhörnchen. Mehrere Schichten von Farbe und Realität öffnen in ihren Bildern Tore zu visuellen und inneren Reisen. Aber wohin?