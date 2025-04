Nach ihrer erfolgreichen Welttournee 2024/25 kehren Ateez schon wieder zurück auf die Bühne – diesmal mit ihrer neuen Tour „In Your Fantasy“. Los geht es im Juli in Südkorea.

Die K-Pop-Gruppe Ateez startet ab Juli 2025 ihre nächste Welttournee. Das gaben die acht Musiker und ihre Agentur am Dienstag bekannt. Mit der neuen Konzertreihe „In Your Fantasy“ setzt die Band ihre globale Erfolgsgeschichte fort.

Bereits im letzten Jahr und Anfang 2025 begeisterten Ateez tausende Fans bei ihrer „Will to Power“-Tour auf der ganzen Welt – nun folgt die nächste Etappe.

Ateez Tour 2025: „In Your Fantasy“

Der Auftakt der Tour findet am 5. und 6. Juli in der Inspire Arena im südkoreanischen Incheon statt. Anschließend reisen Ateez in die USA, wo sie im Juli und August in Atlante, New York, Chicago, Los Angeles und weiteren Städten auftreten. Am 23. August folgt ein weiteres Konzert in Mexiko-Stadt.

Im September ist Japan an der Reihe: In Saitama, Nagoya und Kobe (22.–23. September) wird die Gruppe ebenfalls auf der Bühne stehen.

„In Your Fantasy“ auch in Deutschland oder Europa?

Bislang sind keine Auftritte in Europa oder Deutschland für die „In Your Fantasy“-Tour angekündigt. Das ist kaum überraschend: Erst zu Beginn des Jahres tourten Ateez mit ihrem Programm „Toward the Light: Will to Power“ durch Europa.

Damals standen unter anderem Konzerte in Lyon, Amsterdam, Kopenhagen und London auf dem Plan. In Deutschland trat die Gruppe im Februar in Köln sowie zweimal in Berlin auf.

Ob es im Rahmen der neuen Tour zu weiteren Terminen in Europa kommt, bleibt abzuwarten. Auch die „Toward the Light: Will to Power“-Tour startete 2024 in Asien und den USA. Erst ein Jahr nach dem Tour-Auftakt war die Band dann zu Gast in Europa. Möglich also, dass Ateez wieder nach Europa und Deutschland kommt. Dies wird dann aber eventuell erst in 2026 der Fall sein.