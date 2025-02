1 ATEEZ bei einem Konzert in Kalifornien 2022. Foto: Sam the Leigh/ Shutterstock

Die K-Pop-Gruppe ATEEZ geht 2025 auf große Europa-Tour, darunter auch 2 Konzerte in Köln und Berlin. Welche Songs wird die Band dabei spielen? Ein Blick auf die Setlist.











ATEEZ, bestehend aus den acht Mitgliedern Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung und Jongho, debütierte 2018 unter KQ Entertainment. Seitdem haben sie sich mit vielfältigen musikalischen Stilen einen Namen gemacht. Ihre aktuelle Welttournee, "Towards the Light: Will to Power", führt sie durch zahlreiche Städte in Europa, darunter auch Auftritte in Köln und Berlin.