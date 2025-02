Foto: Sam the Leigh/ Shutterstock

Fans der K-Pop-Band Ateez fiebern den Konzerten am 18. und 19. Februar 2025 in der Berliner Uber Arena entgegen. Doch wann beginnt der Einlass, welche Regeln gelten für Taschen, und worauf müssen VIP-Gäste achten?

Ateez gehört zu den erfolgreichsten K-Pop-Gruppen weltweit. Mit ihrer energiegeladenen Bühnenpräsenz und ihren mitreißenden Songs begeistern sie Fans rund um den Globus.

Am 18. und 19. Februar 2025 treten sie im Rahmen ihrer aktuellen Tour in der Uber Arena Berlin auf – eine der größten Konzerthallen Deutschlands.

Wann ist Einlass in die Uber Arena?

Der Einlass zu den Ateez-Konzerten in Berlin beginnt um 17:30 Uhr. Der Einlass zur Uber Arena beginnt in der Regel zwei Stunden vor Konzertbeginn - so auch bei Ateez, deren Konzert um 19:30 Uhr starten soll.

Wer sich rund um die Konzerte in Stimmung bringen, andere Fans treffen oder Ateez-Artikel gewinnen will, der kann einen der Pop-Up-Stores in Berlin besuchen.

Wichtige Regeln: Taschenverbot und Sicherheitskontrollen

Um die Sicherheit bei Veranstaltungen zu erhöhen, dürfen Besucher keine Taschen oder Rucksäcke mitbringen, deren größte Seite größer als DIN A4 (21 x 29,7 cm) ist. Das Verbot gilt auch für Stoffbeutel, Turnbeutel und Plastiktüten. Wir verraten, welche Tipps und Tricks es sonst noch für K-Pop-Konzerte gibt .

Für größere Taschen gibt es eine begrenzte Anzahl an Aufbewahrungsmöglichkeiten an der Arena. Die Gebühr beträgt 6 Euro pro Tasche. Alternativ können die Schließfächer am Ostbahnhof genutzt werden.

Alle Konzertbesucher passieren zudem einen Sicherheitscheck mit Durchgangs-Detektoren. Kleine Gegenstände wie Handys, Schlüssel oder Kosmetiktaschen dürfen mitgeführt werden.

VIP-Einlass: Check-In und Soundcheck-Zugang

Fans mit VIP-Tickets haben einen speziellen Einlassprozess:

Wristbänder: Nummerierte VIP-Wristbänder können am Tag vor der Show ab 15:00 Uhr bei den Sicherheitskräften abgeholt werden. Die Schlange dafür darf frühestens um 08:00 Uhr gebildet werden. Treffpunkt ist das Fontänenfeld auf der Plaza vor der Arena.

Nummerierte VIP-Wristbänder können am Tag vor der Show ab 15:00 Uhr bei den Sicherheitskräften abgeholt werden. Die Schlange dafür darf frühestens um 08:00 Uhr gebildet werden. Treffpunkt ist das Fontänenfeld auf der Plaza vor der Arena. Check-In am Konzerttag: VIP-Gäste müssen sich anhand ihrer Wristband-Nummern zwischen 10:00 und 12:00 Uhr an der Arena einfinden.

VIP-Einlasszeiten:

ULTIMATE VIP: 13:00 Uhr

ATINY VIP: 13:30 Uhr

SECTOR VIP: 14:00 Uhr

Soundcheck-Zugang:

ULTIMATE VIP: bis 15:00 Uhr

ATINY VIP: bis 15:30 Uhr

SECTOR VIP: bis 16:00 Uhr

Der VIP-Check-In ist mit einem Banner gekennzeichnet, und ein gültiger Ausweis ist erforderlich. Der Name auf der Buchungsbestätigung muss mit dem Ausweis übereinstimmen.