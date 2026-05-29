Atatürk-Oper in Stuttgart: Armenier kritisieren fehlende historische Sensibilität

Die Gemeinde fordert eine klare Benennung des Armenischen Völkermords und kritisiert den Titel. Die Kontroverse wird von Hasskommentaren gegen kurdische Aktivistinnen begleitet.

Die Armenische Gemeinde Baden-Württemberg hat die geplante Produktion „Atatürk – Die Legende von Mustafa Kemal“ an der Staatsoper Stuttgart kritisiert und eine stärkere historische Einordnung gefordert. Sie bezeichnet die Inszenierung in einer Pressemitteilung als „erinnerungspolitische Entscheidung von großer Tragweite“. Öffentliche Kulturinstitutionen hätten eine besondere historische und moralische Verantwortung übernommen.

Die Ankündigung, Gewalt, historische Traumata und Vertreibung thematisieren zu wollen, verbiete, dass dies relativierend oder euphemistisch erfolge, schreiben das Vorstandsmitglied Kristina Bagratuni und der Gemeindepfarrer Diradur Sardaryan. Sie erwarten, dass es zeitnah zu einem ernsthaften Dialog komme und ihre „berechtigten Anliegen ernst genommen werden“.

Sie erklären, Mustafa Kemal Atatürk stehe aus Sicht vieler Nachkommen der Überlebenden des Armenischen Völkermords „für die Fortsetzung und institutionelle Verankerung nationalistischer Politik“ nach 1915. Genannt werden unter anderem die Massaker in Kilikien, das brennende Smyrna sowie die Vertreibung christlicher Bevölkerungsgruppen aus Anatolien in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg.

Operntitel kritisch überprüfen

Zugleich betont die Gemeinde ausdrücklich ihren Respekt vor der Kunstfreiheit. Konkret fordert sie unter anderem die ausdrückliche Benennung des Armenischen Völkermords im Rahmenprogramm, und zwar ohne beschönigende Beschreibungen, die Einbeziehung unabhängiger Genozidforscher sowie von Vertretern betroffener Gemeinschaften und eine kritische Überprüfung des Operntitels „Die Legende von Mustafa Kemal“.

Die Stellungnahme erscheint vor dem Hintergrund einer bereits kontrovers geführten öffentlichen Debatte über die geplante Oper (unsere Zeitung berichtete). Im Zusammenhang mit der Diskussion kam es in sozialen Netzwerken zudem zu Hassbotschaften und teils sexistischen Anfeindungen gegen kurdische Aktivistinnen und andere Kritikerinnen der Produktion. Mehrere Beteiligte berichteten über Einschüchterungsversuche und aggressive Kommentare im Internet.

Armenier erinnern regelmäßig an den Völkermord von 1915. Foto: imago images

Unmittelbar nachdem die Oper über den türkischen Staatsgründer auf der Instagram-Seite der Staatstheater angekündigt wurde, verbreitete der kurdisch-jesidische Psychologe, Autor und Bundesverdienstkreuzträger Jan İlhan Kızılhan vergleichbare Ansichten. Auch er stellt darin nicht die Kunstfreiheit oder die Legitimität einer Oper über Mustafa Kemal Atatürk infrage und spricht von der besonderen Verantwortung für die Oper, wenn sie historische Figuren darstellt, die für Minderheiten auch mit Unterdrückung, Zwangsassimilation und kultureller Auslöschung verbunden seien.

Opferperspektiven sichtbar machen

Den Titel „Die Legende von Mustafa Kemal“ sieht auch er kritisch, weil dieser nicht neutral sei, sondern Atatürk bereits positiv-mythisch rahme und dadurch die Perspektiven von Kurden, Armeniern, Aramäern, Pontosgriechen, Aleviten, Eziden und anderen Betroffenen verdrängen könne.

Kizilhan betont, dass der Kemalismus nicht nur Staatsgründung, Modernisierung und Säkularisierung beschreibe, sondern auch ein nationalistisches Kultur- und Staatsprojekt gewesen sei, das Vielfalt zugunsten einer homogenen Nation zurückgedrängt habe. Deshalb müsse die Oper mehr leisten als bloße „Ambivalenz“ anzukündigen: Sie müsse auch verdrängte Erinnerungen und Opferperspektiven sichtbar machen. Kunst dürfe irritieren, „aber sie sollte Gewalt nicht romantisieren“, schreibt Kizilhan.