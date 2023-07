1 Atakan Karazor scheut den Konkurrenzkampf im Kader nicht, sondern sieht ihn als Plus für den VfB Stuttgart. Foto: Baumann

Atakan Karazor hat sich in den vergangenen Wochen in der Abwehr des VfB Stuttgart etabliert. Sicher hat der 24-Jährige den Platz in der ersten Elf trotzdem noch lange nicht – doch der Konkurrenzkampf spornt ihn an.









Stuttgart - Defensivspieler Atakan Karazor feierte in der Partie gegen Bayer 04 Leverkusen sein Bundesliga-Debüt und gab in den vergangenen vier Bundesliga-Partien den Steuermann in zentraler Position der Abwehrkette des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Vor dem Spiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) spricht er unter anderem über den fehlenden Kontakt zu den Fans, Spielvorbereitung an der Konsole und den harten Konkurrenzkampf im Stuttgarter Kader.