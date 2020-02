1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Ein andauernder Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Pleidelsheim hat einen 26-jährigen Bewohner dazu veranlasst, gleich zwei Mal aus dem Fenster zu springen. Einer der Kontrahenten hielt indes die Polizei in Atem.

Pleidelsheim - In einer Flüchtlingsunterkunft in Pleidelsheim im Kreis Ludwigsburg ist es am Samstagnachmittag gleich mehrfach zu Streitigkeiten gekommen, in deren Verlauf ein 26-Jähriger zwei Mal aus einem Fenster im ersten Obergeschoss sprang.

Wie die Polizei meldet, betraten zwei 19 und 23 Jahre alte Männer gegen 13.50 Uhr ein Zimmer in der Unterkunft, das von einer 27-Jährigen und ihrem 26 Jahre alten Mann bewohnt wird. Der 19-Jährige soll dabei das Ehepaar mit einem Messer bedroht haben. Daraufhin sprang der 26-Jährige offenbar aus dem Fenster im ersten Obergeschoss. Die eingetroffenen Polizeibeamten konnten die Situation beruhigen. Nachdem sie den Beteiligten angedroht hatten, diese in Gewahrsam zu nehmen, gingen die Bewohner in ihre Zimmer zurück.

Als die Polizeibeamten die Unterkunft verlassen hatten, flammte der Streit zwischen den Beteiligten offensichtlich erneut aus. Auch hierbei suchte der 26-Jährige sein Heil in der Flucht und sprang wieder aus dem Fenster. Diesmal verletzte er sich jedoch dabei, sodass ein Rettungswagen gerufen werden musste. Der Rettungsdienst brachte den 26-Jährigen in ein Krankenhaus. Wegen der anhaltenden Streitigkeiten musste der 19-Jährige von den Polizisten in Gewahrsam genommen werden. Im weiteren Verlauf bespuckte und beleidigte der Mann die Beamten. In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Marbach begann er schließlich zu schreien und versuchte sich selbst zu verletzen, was dazu führte, dass er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden musste.