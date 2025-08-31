1 Kurz nach Amtsantritt hatte Dobrindt im Mai die Kontrollen an den deutschen Außengrenzen verstärkt. (Archivbild) Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Trotz viel Kritik hält der Bundesinnenminister zum Eindämmen der irregulären Migration an einem härteren Kurs an den Grenzen fest. Was hat das bewirkt?











Berlin - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sieht spürbare Effekte der verstärkten Zurückweisungen an den deutschen Grenzen seit dem Antritt der neuen Bundesregierung. "Seit 8. Mai sind es 12.000 illegale Einreisen, die wir zurückgewiesen haben", sagte der CSU-Politiker in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Darunter seien etwa 660 Menschen, die Asyl begehrt hatten. Es habe sich schnell herumgesprochen, dass dies keinen Unterschied an der Grenze mehr mache, auch deswegen sei die Zahl der "Asyl-Nennungen" gering.