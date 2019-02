1 Die Polizei wird weiter wegen des Vorfalls ermitteln. (Symbolbild) Foto: Phillip Weingand / STZN

Am Donnerstagabend kommt es zu einem Streit in einem Asylbewerberheim in Winnenden. Als die Polizei vor Ort eintrifft, finden die Beamten aber nur noch das verletzte Opfer.

Winnenden - Bei einem Streit in einem Asylbewerberheim in der Albertviller Straße in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ist am Donnerstagabend ein 22-Jähriger schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, fuhren vier Streifen nach einem Anruf um 20.25 Uhr zu der Unterkunft. Vor Ort fanden die Beamten allerdings nur noch den 22-Jährigen, der Schnittwunden an beiden Unterarmen erlitten hatte. Der Mann machte keine Angaben zu den Tätern oder dem Tathergang.

Rettungskräfte nähten die Wunden des Mannes. Es habe zu keiner Zeit in Lebensgefahr bestanden, heißt es. Die Ermittlungen laufen weiter.