Asyl in Dänemark: Wer freiwillig geht, bekommt ein paar Tausend Euro

1 Das Aufnahmezentrum Sandholm war mal eine Kaserne. Foto: Gottschalk/Gottschalk

Dänemark betreibt ein Asylsystem mit Zuckerbrot und Peitsche. Baden-Württemberg will davon lernen. Allerdings sind die Zugangszahlen sehr unterschiedlich.











Wenn es um Fragen der Migrationspolitik geht ist Siegfried Lorek auf die Sozialdemokraten meist nicht besonders gut zu sprechen. Was die in der Ampel-Regierung in Berlin so alles verbaselt haben, das gehört zu den Lieblingsschallplatten, die der CDU-Politiker immer wieder auflegt. Wenn sich der Staatssekretär im baden-württembergischen Justizministerium also schon früh am morgen hinsetzt, um auf Tiktok Sozialdemokraten zu loben, dann ist das erklärungsbedürftig.