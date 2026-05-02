Asyl im Kreis Böblingen: „Es gibt Optimierungsbedarf“ –Gemischtes Fazit zur Bezahlkarte

Im Februar 2025 wurde die Bezahlkarte für Asylbewerber im Kreis Böblingen eingeführt. Nun zieht der Kreis ein erstes, gemischtes Fazit. Eine Erwartung hat sich in jedem Fall erfüllt.
Vor über einem Jahr war die Bezahlkarte für Asylbewerber schrittweise im Kreis eingeführt worden, nun hat der Landkreis eine erste Bilanz gezogen. Hat die Karte geholfen, potenziellem Sozialleistungsmissbrauch und Überweisungen ins Ausland zu vermeiden? Wie viel Mehraufwand hat sie eingebracht? Und: Wie wirkt sich das neue System auf den Alltag der Geflüchteten aus?