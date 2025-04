Asyl auf den Fildern: Filderstadt will neues Containerdorf bauen

Filderstadt will neues Containerdorf bauen

1 Das neue Wohndorf soll auf einer Freifläche am äußersten Rand des Gewerbegebiets in Bernhausen entstehen – gleich hinter dem Porsche-Zentrum. Foto: /Caroline Holowiecki

Gerade mal knapp über ein Jahr ist es her, dass die Großunterkunft im Weilerhau eröffnet wurde. Nun muss die Stadt bereits nachlegen und plant Wohncontainer für mehr als 100 Geflüchtete am Rand von Bernhausen. Im Gemeinderat wurde der Punkt jedoch vertagt.











Die Stadtverwaltung Filderstadt plant eine neue Großunterkunft für Geflüchtete. Das neue Wohndorf soll auf einer Freifläche am äußersten Rand des Gewerbegebiets in Bernhausen entstehen, genauer gesagt an der Ecke der Gottlieb-Daimler-Straße auf Höhe der Weidacher Straße gleich hinter dem Porsche-Zentrum. Das Grundstück wird die Stadtverwaltung noch pachten müssen, erste Gespräche sind aber offenbar schon geführt worden.