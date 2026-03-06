Astronomie: Entwarnung für Mond - Asteroid 2024 YR4 zieht vorbei

Zeitweise galt «2024 YR4» als der gefährlichste Asteroid, der in den letzten Jahrzehnten entdeckt wurde. Das Risiko, dass er den Mond trifft, wurde auf 4 Prozent geschätzt. Nun gibt es Entwarnung.
Paris - Die Wahrscheinlichkeit eines Aufpralls galt als gering, nun können Fachleute ihn ganz ausschließen: Der Asteroid "2024 YR4" wird den Mond nicht treffen. Stattdessen wird er mit einer Entfernung von mehr als 20.000 Kilometern an dem Himmelskörper vorbeifliegen, wie die europäische Raumfahrtbehörde Esa mit Sitz in Paris mitteilte. Im vergangenen Jahr hatten Experten das Risiko noch auf vier Prozent geschätzt, dass der etwa 60 Meter große Brocken Ende 2032 auf dem Mond einschlägt.