1 Astrid Szelest am Strand von Hörnum: Sobald sie Meeresluft inhaliere, seien die Atembeschwerden weit weniger schlimm, sagt sie. Foto: /Martin Tschepe

Astrid Szelest hat ein Leben auf der Überholspur geführt – bis sie von Post Covid hart ausgebremst wurde. Die 53-jährige Welzheimerin liebt ihre schwäbische Heimat, doch an der Nordsee geht es ihr zurzeit besser.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Früher ist Astrid Szelest Marathon gelaufen, in Hamburg zum Beispiel und sogar in Neuseeland. Die Frau aus Welzheim war aktive Kampfsportlerin und hat Wildniscamps geleitet – anderen Menschen gezeigt, wie diese draußen Nächte auch bei Temperaturen weit unter null Grad überstehen. Das war in ihrem alten Leben, das vor ziemlich genau einem Jahr zu Ende ging. Von heute auf morgen war Schluss.