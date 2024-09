Astrid-Lindgren-Schule: 20 Jahre Taka-Tuka-Land in Erdmannhausen

1 Das neue Schiff lädt zum Klettern und Toben ein. Foto: Ralf Poller

Seit 2004 können sich die Schülerinnen und Schüler der Astrid-Lindgren-Schule in Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg) im Taka-Tuka-Land auf dem Schulhof austoben. Passend zum Jubiläum gibt es eine neue Hoppetosse.











Link kopiert



Astrid Lindgren hätte vermutlich ihre helle Freude gehabt, wäre sie am Samstag zugegen gewesen: Da nämlich hat die nach ihr benannte Grundschule in Erdmannhausen, ihr Schulfest gefeiert. Ein Riesengewimmel von Groß und Klein zeigte sich besonders im Taka-Tuka-Land, jenem bereits vor 20 Jahren – mit viel ehrenamtlichem Einsatz – umgestalteten Schulhofbereich, der seither die fremdländisch anmutende Ortsbezeichnung trägt. Sie wurde als deutscher Titel für eine der erfolgreichen Pippi Langstrumpf-Romanfolgen, nämlich „Pippi in Taka-Tuka-Land“ gewählt. Mit ausgelassener Spiellaune tobten die Kinder auf dem gleichnamigen Areal herum, für das einst stolze 60 000 Euro an Spendengeldern eingetrieben werden mussten, um die Planung wie auch die Materialkosten zu finanzieren. „Im Jahr 2004 entstand unter der Mithilfe von rund 100 Freiwilligen und noch einmal so vielen Kindern, an nur einem Wochenende das Taka-Tuka-Land“, erinnert sich die Gemeinderätin Martina Glees-Brück, die damals mit weiteren neun Personen ein Orga-Team bildete und selbst fleißig Hand anlegte, an die Anfänge. „Wir hatten eine tolle Bauleitung. Trotz der vielen Menschen, die alle auf dem Gelände herumgewuselt sind, hat das prima funktioniert.“