Astrid-Lindgren-Klassiker in der ARD: Neue Serie: Ronja Räubertochter im Weihnachtsprogramm

1 Kerstin Linden als neue Ronja Räubertochter. Foto: ARD Degeto/Viaplay Group Sweden

40 Jahre nach der ersten Verfilmung: Die ARD zeigt eine neue Serienfassung von Astrid Lindgrens Klassiker "Ronja Räubertochter". Die aufwendige internationale Co-Produktion kommt an Weihnachten ins TV.











Rumpelwichte, Graugnome, Wilddruden und natürlich die Titelheldin Ronja Räubertochter gehören für viele Generationen zu ihrer Kindheit. Nun zeigt die ARD Astrid Lindgrens (1907-2002) Kinderbuchklassiker von 1981 als neue Serienadaption. Wie der Sender bekannt gibt, wird der Sechsteiler an Weihnachten ausgestrahlt. Die ersten drei Folgen laufen am 25. Dezember 2024 zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Am 26. Dezember folgen die nächsten drei Episoden ab 17:45 Uhr. In der ARD-Mediathek gibt es die ganze "High-End-Serie" schon ab dem 20. Dezember.