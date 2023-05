Scarlett Johansson und Colin Jost turteln an der Croisette

„Asteroid City“-Premiere in Cannes

11 Verliebte Blicke: Scarlett Johansson und Colin Jost. Foto: AFP/LOIC VENANCE

Ehemann Nummer drei scheint der Volltreffer zu sein: Scarlett Johansson zeigt sich sehr verliebt in Cannes. Bei der Premiere des neuen Wes-Anderson-Films ist die 38-Jährige nur einer unter vielen Superstars.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Seit fünf Jahren sind sie ein Paar, seit fast drei Jahren verheiratet – auf dem roten Teppich von Cannes wirkten Scarlett Johansson und Colin Jost aber so ineinander verschossen, als hätten sie sich gerade erst kennengelernt. Tief sahen sich die 38-jährige Hollywoodschauspielerin und der 40 Jahre alte „Saturday Night Live“-Comedian am Dienstagabend bei der Premiere von „Asteroid City“ in die Augen, kicherten miteinander, sie zupfte an seinem Revers. Da sind augenscheinlich zwei ziemlich glücklich miteinander.